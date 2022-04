Longhi: «Inter, a Bologna c’è in ballo lo scudetto! Altrimenti padrone Milan»

Longhi nel suo editoriale su Radio Sportiva ha parlato anche di Bologna-Inter, decisiva a detta sua per la lotta scudetto in Serie A.

LO SCUDETTO ORA – Bruno Longhi parla dell’importanza del recupero di oggi tra Bologna e Inter: «I nerazzurri oggi recuperano finalmente la partita con il Bologna e dovranno giocarla come se fosse una finale. Una partita da vincere assolutamente entro il novantesimo, non dovesse accadere sarà il Milan a diventare padrone del proprio destino. Tutte le altre considerazione sulla formazione, la tattica, sulla pressione che l’Inter, reduce da cinque vittorie consecutive, potrà avvertire, lasciano il tempo che trovano. Quella dell’Ara è destinata a divenire inevitabilmente una tappa decisiva per questo campionato e così sarà. Definendola “fondamentale” non si rischia di sprecare un aggettivo troppo spesso abusato anche per partire di minore entità. A Bologna c’è in ballo lo scudetto».