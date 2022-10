Longhi: «Handanovic-Onana, passaggio di consegne in atto, turnazione giusta»

Bruno Longhi discute del ballottaggio tra Handanovic e Onana, che come affermato da Simone Inzaghi nella conferenza pre Inter-Barcellona (qui il video) continuerà anche dopo la gara di Champions League. Longhi, in controtendenza rispetto all’opinione pubblica, è d’accordo sulla turnazione tra i due portieri, utile per accelerare il passaggio di consegne tra i pali

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Così parla Bruno Longhi a proposito dell’alternanza tra Samir Handanovic e Andrè Onana. Secondo Longhi, la turnazione è corretta, e serve per aiutare l’avvicendamento del camerunense tra i pali: «Mi pare che quello tra Handanovic e Onana sia un passaggio di consegne che sta avvenendo lentamente. Anche nel rispetto di quello che ha rappresentato Handanovic in questi 11 anni. Lo sloveno non può essere accantonato in modo brusco. Il futuro, ovviamente, vedrà Onana tra i pali. La turnazione per me è giusta. Mi sembra un modo per far capire ad Handanovic, in maniera delicata, che la sua avventura da portiere titolare dell’Inter sta per finire.» Così Bruno Longhi su uno dei temi caldi in casa Inter.