Longhi: «Frattesi caso emblematico di come il calcio sia cambiato»

Frattesi è preso come punto di riferimento da Longhi per spiegare il cambiamento del calcio. Il centrocampista dell’Inter ha un doppio ruolo.

EMBLEMATICO – In collegamento su Radio Sportiva, Bruno Longhi spiega il cambiamento di oggi del calcio: «Il calcio non è più quello degli 11 giocatori, si scende in campo in 16 perché ci sono i cinque cambi. E ormai ti devi adattare ad un ruolo, se non sei titolarissimo, ad un ruolo anche di comprimario ma diventi ugualmente un giocatore utile. Vale per tutti. Il caso emblematico è quello di Davide Frattesi, che è titolare in Nazionale ma non è titolare nell’Inter. Un giocatore particolare per quanto riguarda le sue caratteristiche: è un incursore anziché un centrocampista. Giocatori che si adattano a questo tipo di ruolo, è cambiato il calcio: la destinazione in cui si trovano adesso gli deve andare bene, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso».