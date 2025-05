Longhi esalta: «Percorso Inter merito di Inzaghi. Un dato!»

Bruno Longhi si è pronunciato sul valore del lavoro svolto dall’Inter di Simone Inzaghi, testimoniando una piena convinzione della bontà del percorso fin qui intrapreso.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter sta per concludere la sua annata dopo essere stata protagonista su ogni fronte fino alla fine. Con lo scudetto e la Champions League ancora alla portata, stante il -1 dal Napoli in Campionato e la finale della competizione europea da disputare contro il PSG, il giudizio complessivo non può che essere positivo. Ora la volata finale, con l’obiettivo principale di non avere rimpianti al termine delle due competizioni. Sul punto si è così espresso Bruno Longhi a Radio Sportiva: «La seconda finale è merito della società e di Simone Inzaghi, il quale ha dimostrato in questi ultimi 4 anni di essere un allenatore di grande valore».