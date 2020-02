Longhi: “Eriksen non ha ancora dimostrato cosa chiede Conte. Normale…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Processo”, Bruno Longhi ha parlato Christian Eriksen non ancora entrato perfettamente negli schemi di Antonio Conte

COLPO DI GENNAIO – Queste le parole di Bruno Longhi su Christian Eriksen che non ha ancora dimostrato del tutto tutto il suo talento nell’Inter di Antonio Conte: «Normale che ci sia attesa attorno a lui, è stato presentato come il colpo di gennaio capace di far fare il salto di qualità all’Inter da un punto di vista tecnico… Ancora non ha dimostrato l’intensità che chiede Conte».