Longhi: “Eriksen? Con lui l’Inter ha faticato parecchio. A fine stagione…”

Condividi questo articolo

Bruno Longhi, noto giornalista, intervenuto su “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter. In particolare, il giornalista, si è soffermato su Christian Eriksen, cenrocampista danese arrivato a gennaio dal Tottenham

FATICA – Bruno Longhi è convinto che Eriksen abbia “ingarbugliato” non poco la situazione nel centrocampo dell’Inter. Il giornalista paventa addirittura una possibile cessione del danese: «Eriksen? Doveva essere il giocatore a cui era affidato il compito di dare più qualità al centrocampo, ha invece ingarbugliato le carte. Non so se per un motivo di ambientamento, ma l’Inter con lui ha faticato parecchio. È una soluzione difficile da trovare. Queste ultime partite di campionato serviranno ai nerazzurri, oltre che a raddrizzare la situazione in classifica, a capire se è giusto tenere il danese, che ha molto mercato».