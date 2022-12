Longhi: «A Dumfries i Mondiali hanno fatto benissimo. E anche all’Inter»

Dumfries è diventato uno dei protagonisti dei Mondiali, dopo la super prestazione in Olanda-Stati Uniti di sabato scorso. Per Longhi, intervenuto in collegamento a Radio Sportiva, le sue prestazioni fanno sorridere anche l’Inter.

IN CRESCITA – Bruno Longhi si esprime sull’unico giocatore nerazzurro finora in gol in Qatar: «Denzel Dumfries è un giocatore che, quando lo avevamo notato agli Europei, aveva impressionato. All’Inter non ha convinto a pieno, anche perché doveva fare meglio di chi lo aveva preceduto ossia Achraf Hakimi. Adesso i Mondiali stanno facendo bene all’Inter, se è ancora nelle intenzioni di cedere questo giocatore. È chiaro che ai Mondiali ha fatto benissimo, perché ha giocato come ci si aspettava giocasse a Milano. La disposizione dell’Olanda è diversa, ha il centrocampo a quattro anziché e a cinque e ha più spazio sulle fasce. A Dumfries sta facendo bene il Mondiale e anche all’Inter».