Longhi: «Dopo Hakimi, Lazzari idea abortita. Lui il sostituto ideale»

Bruno Longhi ha parlato del sostituto che l’Inter dovrà prendere dopo aver ceduto Achraf Hakimi e, in questo senso, dell’idea Manuel Lazzari.

SOSTITUTO IDEALE – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Eurologia” da parte di Bruno Longhi sul sostituto ideale di Achraf Hakimi per l’Inter. «Si è parlato di Lazzari. Come pura velocità, Lazzari ha poco da invidiare ad Hakimi. Lazzari però va in confusione quando arriva vicino l’area di rigore. Credo però sia una idea abortita sul nascere. Mi piace Denzel Dumfries, adattissimo nel centrocampo a 5. Potrebbe essere lui il sostituto ideale».