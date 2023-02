Longhi: «Dimarco calo di forma? C’è un motivo! Inter, in Champions League 51%»

Proseguono le analisi dopo la vittoria dell’Inter sul Porto in Champions League. Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha fatto il punto sullo stato di forma degli esterni nerazzurri e sulle possibilità della squadra di qualificarsi ai quarti di finale

CALO DI FORMA – Bruno Longhi ha fatto il punto sugli esterni dell’Inter, in particolare Federico Dimarco: «Le squadre che giocano col 3-5-2 hanno gli esterni che si sobbarcano un grandissimo lavoro, facendo avanti e indietro tutta la partita. Si arriva a un certo punto in cui entrambi possono essere in debito di ossigeno. Dimarco col Porto era partito benissimo»

POSSIBILITÀ – Longhi ha poi pronosticato le possibilità delle italiane di passare il turno: «In Champions League do il 51% sia a Inter che Milan in virtù delle reti segnate a San Siro. Al Napoli do invece il 98% perché è più forte nettamente dell’Eintracht Francoforte».