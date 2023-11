Longhi: «Differenza Juventus-Inter in un reparto! Prevedo una cosa»

L’Inter il 26 novembre andrà a Torino ad affrontare la Juventus, seconda in classifica a solo due lunghezze dalla capolista nerazzurra. Secondo Longhi, la differenza tra le due squadre è solo il centrocampo: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

UNA DIFFERENZA – L’Inter e la Juventus si sfideranno il 26 novembre per quello che è a tutti gli effetti uno scontro al vertice. Secondo Bruno Longhi, la differenza tra le due squadre è solo il centrocampo: «Prevedo una partita molto tesa, molto tirata in cui le due difese fortissime avranno il sopravvento. La differenza che c’è tra Inter e Juventus in questo momento sta nel centrocampo perché la difesa è forte da entrambe le parti, l’attacco della Juventus è forte. L’Inter ha degli attaccanti veramente forti però sono serviti da un centrocampo più forte di quello della Juventus. Penso che la differenza di valori venga fuori da questo, se poi guardiamo la classifica vediamo che entrambe hanno perso con il Sassuolo e pareggiato con il Bologna mentre l’Inter ha vinto a Bergamo. Però sostanzialmente penso che la differenza sia a centrocampo».

FATTORI – Longhi pensa poi che ipotizzare l’ipotetico percorso in Champions League dell’Inter sia complicato: «Ipotizzare oggi ciò che potrà accadere in Champions League è complicato. Lo scorso anno le cose sono andate per il verso giusto anche perché c’è stato il benevolo trattamento del calendario. Quindi dipende sempre dagli avversari, da come li affronterai e dallo stato di forma dei giocatori».