Longhi: «Critiche a Inzaghi? Dominio Inter! Champions League 50/50»

Bruno Longhi ha voluto spezzare una lancia in favore di Simone Inzaghi dopo le critiche ricevute in seguito al pareggio contro la Sampdoria. Inoltre, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha anche parlato delle possibilità della squadra in Champions League

CRITICHE ESAGERATE – Tante le critiche a Simone Inzaghi dopo il pareggio contro la Sampdoria. A tal proposito ha parlato il giornalista Bruno Longhi: «Inzaghi ha sempre giocato così perché gli piace questo modulo. Acquista giocatori in modo che siano funzionali a questo sistema. Non è detto che si cambi modulo per vincere le partite. Queste critiche nei confronti del tecnico sono arrivate dopo una partita in cui l’Inter ha giocato bene e prodotto tanto. È stata nettamente superiore. Il calcio va valutato non solo sul risultato, ma anche sulla prestazione».

PERCORSO EUROPEO – Bruno Longhi ha poi fatto il punto sulle possibilità dei nerazzurri in Champions League: «Si fa bene a essere fiduciosi sul percorso dell’Inter in Champions League. È una squadra che ci ha abituato a grandi prestazioni come quella dello scorso anno fuori casa con il Liverpool. È una squadra 50/50 che ha le potenzialità per vincere. Vediamo se sarà all’altezza dell’occasione»