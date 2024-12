Longhi: «Cocchi cresca, ma l’Inter tenga Dimarco. Palacios ira di Dio»

L’Inter ha in Primavera un giovane molto interessante come Cocchi, laterale di sinistra come Dimarco. Longhi commenta a suo modo e poi non ha dubbi su Tomas Palacios.

ATTENZIONE AI GIOVANI – Su Radio Sportiva, un tifoso nerazzurro pone a Bruno Longhi un quesito piuttosto particolare: ovvero sostituire Federico Dimarco con Matteo Cocchi, giovane della Primavera. Il giornalista risponde in questo modo: «Ricordo quando tre-quattro anni fa continuavano a parlarmi di Oristanio, attenzione: i ragazzi che sono bravissimi nella Primavera non è che siano già subito bravi in Prima Squadra, pensa nella squadra dei campioni d’Italia. Lo stesso è successo a Dimarco, che ha girato tanto. L’Inter deve tenersi Dimarco e far crescere il giovane Cocchi. A me Palacios, peraltro, mi sembra un’ira di Dio quel ragazzo là. Lui è più un Bastoni che un Dimarco».