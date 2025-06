Longhi: «Chivu all’Inter? Sono sconcertato! Mourinho? I tifosi non ricordano…»

A distanza di un paio di giorni dall’addio di Simone Inzaghi, la caccia all’allenatore dell’Inter sembra essersi arrestata di fronte al nome di Cristian Chivu. Bruno Longhi esprime le proprie perplessità in merito e analizza anche un eventuale ritorno di José Mourinho.

STRANEZZA – Intervenuto su Radio Sportiva, Bruno Longhi dice la sua sulla notizia del giorno: «Chivu il nuovo allenatore dell’Inter? Sono anche io abbastanza sconcertato per un motivo preciso. Non ricordo e forse non mai successo, che l’Inter iniziasse una stagione affidandosi all’allenatore della Primavera dell’annata precedente. Ricordo Vecchi che prese in carico la squadra per due partite, poi per altre due. Altri tecnici, tipo Castellini che faceva l’allenatore dei portieri e si fece carino della squadra, ma si andava verso la fine della stagione. Mi suona tutto molto strano, per cui resto in attesa di nuovi sviluppi».

Da Chivu a Mourinho, tutti i dubbi di Longhi sul futuro allenatore dell’Inter

RITORNO AL PASSATO – Dopo aver parlato del presunto arrivo di Chivu all’Inter, Bruno Longhi dichiara: «Il ritorno di Mourinho? Non sarebbe una svolta epocale ma sarebbe un ritorno all’antico che piace molto ai tifosi perché è un allenatore che ha lasciato il segno. Poi in questi ultimi anni abbiamo visto altri Mourinho, un allenatore messo in difficoltà, che non aveva più quella simpatica arroganza che aveva ai temi dell’Inter, che ha fatto anche giocar male la Roma. Però se i tifosi vogliono questo e la società è disposta ad accontentarli, perché non fare un tentativo. Io non sono contrario alle minestre riscaldate, ma sono contrario a quegli allenatori che si sono comportati in maniera poco gradevole. Nel 2010 l’Inter vince la Champions League a Madrid, la partita finisce, Mourinho sale sulla macchina di Florentino Perez ed è già l’allenatore del Real Madrid. Io ricordo tutto, i tifosi forse no».