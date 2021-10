Longhi: «Cessione Inter? Quello che si intende. Così stop ad altre cessioni»

Longhi valuta la situazione legata all’Inter e prevede una cessione della società da parte di Suning. Nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva il giornalista ha rilanciato un addio dei cinesi.

IN VENDITA – L’Inter può cambiare proprietà a breve. Ne parla Bruno Longhi: «Inter in difficoltà? In estate avevo detto che, chiaramente, dopo la cessione di Achraf Hakimi probabilmente ci sarebbe stata la cessione di un altro big per questioni meramente economiche. Se non si sarà risolta in futuro la questione della società ovviamente l’Inter dovrà andare avanti ogni anno a cercare di autofinanziarsi vendendo dei pezzi pregiati. Però se, come si lascia intendere, la società verrà venduta non dovrà più lasciar andare qualche altro pezzo pregiato. Non ho mai parlato di dieci anni di oblio, ma se perdi Romelu Lukaku e Hakimi fai delle riflessioni. Sono stati decisivi per la vittoria dello scudetto».