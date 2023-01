Longhi: «C’è anche l’Inter per lo Scudetto! Napoli non ridimensionato»

Bruno Longhi ha commentato la situazione relativa alla lotta per lo Scudetto, dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli nel big match di ieri sera

LOTTA RIAPERTA – Ecco le parole di Bruno Longhi a Radio Sportiva relative alla lotta Scudetto e all’Inter, che con la vittoria di ieri è tornata in corsa per il titolo: «La sconfitta del Napoli riapre tutto, anche se non ridimensiona le ambizioni dei partenopei. La partita di ieri ha detto che l’Inter c’è. Al momento sono state giocate 16 partite, nelle seconde 8 l’Inter ha fatto 21 punti. C’è stata quindi una crescita. L’Inter si iscrive al gruppo delle pretendenti per lo Scudetto. Il Napoli rimane una grandissima squadra. Per quante riguarda le altre ,ci sono Milan e Juventus che hanno vinto. Queste sono le squadre che dovrebbero dar vita a un campionato più interessante. La sconfitta del Napoli non desta preoccupazioni, ma la rivitalizzazione delle altre rende il cammino tutt’altro che in discesa, come sembrava esserlo prima».