Longhi: «Calhanoglu? Per l’Inter può essere un giocatore funzionale»

Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, ha parlato del recente ingaggio di Calhanoglu da parte dell’Inter facendo un paragone con Christian Eriksen.

GIOCATORE FUNZIONALE – Longhi sostiene che Calhanoglu possa essere un giocatore funzionale: «Non si potrà mai essere d’accordo sui gusti, bisogna vedere il più funzionale. Io penso che Calhanoglu sia più funzionale di Eriksen. L’Inter, tolto qualche spunto di Lautaro Martinez e lo strapotere di Lukaku che rientra in un altro discorso, non ha altri giocatori forti nell’uno contro uno. Eriksen è stato bravo nello smistare i palloni, nel proporre aperture e passaggi precisi, ma non è quello che salta l’uomo. Questo non toglie nulla al valore di Eriksen. Calhanoglu è più funzionale in una squadra come l’Inter che ha bisogno di un numero 10 che salta l’uomo e ha abilità nei calci piazzati, che ha Calhanoglu come Eriksen».