Longhi: «Calendario Inter semplice? Basta vedere cosa ha fatto!»

L’Inter secondo molti commentatori radiofonici e televisivi ha avuto finora un calendario più semplice rispetto alle antagoniste scudetto. Longhi – intervenuto a Radio Sportiva, – non è molto d’accordo e non crede al fattore calendario

MITO SFATATO – L’Inter ha avuto finora un calendario più semplice rispetto alle avversarie scudetto? Bruno Longhi è chiaro sulla questione e sfata un mito: «Io non credo e non ho mai creduto all’incidenza del calendario perché quando ci sono squadre che stanno bene, vincono contro tutto e tutti mentre quando stanno male possono perdere contro chiunque. L’anno scorso Inter e Milan hanno buttato un sacco di punti contro le piccole. L’Inter due anni fa ha perso il campionato giocando contro un piccolo Bologna, per cui io non credo al calendario. Giornalisticamente è bello dire ‘c’è questa serie di partite difficili’ ma quando si sta bene non ci sono ostacoli».

NON ESISTE CALENDARIO – Longhi fa un esempio pratico: «Basta vedere cosa ha fatto l’Inter: finora ha giocato con il Milan che è una grande e ha vinto e contro la Roma – che è considerata una grande ma per me non lo è -, e ha vinto. Ha perso punti con Sassuolo e Bologna, quindi divertiamoci a programmare il percorso o sostenere che un calendario è più facile o difficile, poi magari inciampa chi ha il calendario più semplice. Conta come stai tu, non il calendario».