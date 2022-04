Longhi: «Brozovic imprescindibile per l’Inter, ma anche un limite!»

Longhi nel suo editoriale disponibile su Sportmediaset.it dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e in particolare l’importanza di Brozovic.

ANCHE UN LIMITE – Bruno Longhi in un suo editoriale su Sportmediaset ha parlato della lotta scudetto e in particolare dell’importanza di Marcelo Brozovic: «Che il Milan abbia dovuto attendere fino al 92esimo minuto per sospingere nella porta della Lazio il pallone che vale il primo posto in classifica e mantiene vivissima la fiammella della speranza tricolore, la dice lunga sulla sua (quasi) cronica incapacità di far fruttare tutto quanto costruisce. Milano ha dipinta in volto l’espressione della felicità ritrovata. La squadra di Inzaghi ha dimostrato ancora una volta, contro la Roma dell’ex Mourinho, la sua forza. Sia fisica che mentale. Ma senza nulla togliere alla valenza del collettivo e di tutti coloro che hanno contribuito a riportarla in alta quota, va dato a Cesare quel che è di Cesare. A Marcelo Brozovic, capace di impreziosire la sua assoluta imprescindibilità con i gol di Spezia e contro la Roma, e con la splendida percussione per l’assist a Gosens nel derby di Coppa Italia. Già, l’imprescindibilità. Un suo merito, un limite per l’Inter».

Fonte: Sportmediaset – Bruno Longhi