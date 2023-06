Longhi: «Brozovic-Al-Nassr, alla fine si troverà soluzione! Onana…»

Bruno Longhi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter. Il focus è sul mercato nerazzurro con l’arrivo di Thuram e l’imminente addio di Brozovic

RISULTATO – Queste le parole di Bruno Longhi: «Alla fine di ogni stagione deve fare i conti con i conti, lo vediamo da diverso tempo. Quest’anno perde Brozovic, Dzeko, c’è sempre una mini-rivoluzione. Il progetto è quello di prendere Thuram per riempire il vuoto lasciato da Dzeko, cercare di riportarsi a casa Lukaku ma ci vogliono dei soldi, come per acquistare due centrocampisti per colmare il vuoto di Brozovic e Gagliardini. Puoi averli vendendo Onana, ambito in Premier. Pereyra dell’Udinese sarebbe una soluzione buona, poi vedremo Frattesi, che è un discorso complicato. Il prezzo è decisamente elevato per chi deve pensare ai conti, poi è sovrapponibile con Barella. Brozovic? Se parla con una squadra araba vuol dire che è orientato a quei guadagni, sennò non ci parli neanche. Alla fine una soluzione si troverà. Lo ripeto: ormai non si parla più di calcio ma di mercato, perché contano le plusvalenze, il calcio dal punto di vista tecnico conta relativamente».