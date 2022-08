Longhi: «Bremer? L’Inter non ha potuto correre un rischio! Inoltre il PSG…»

Bremer è stato a lungo un obiettivo dell’Inter prima che arrivasse la Juventus con più soldi e un’offerta irrinunciabile. Secondo Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, il club nerazzurro non poteva correre un rischio.

TATTICA? – Gleison Bremer è stato molto vicino all’Inter, prima che la Juventus offrisse un super ingaggio a lui e un’offerta da 50 milioni al Torino. Secondo Bruno Longhi, il club nerazzurro non ha potuto correre un rischio: «Tattica per Bremer sbagliata? Proviamo a capovolgere la tattica. L’Inter compra Bremer, ha bisogno di fare cassa e si trova con lui e con Milan Skriniar ancora da vendere. Si è già visto da adesso che l’Inter non riesce a ottenere quei famosi 70 milioni di plusvalenza e inoltre il PSG, se sapesse che hai già preso Bremer, non offre nemmeno 50 milioni. Io dico che sarebbe stata un’operazione giusta se fosse stata fatta da una società che non ha problemi di soldi. Siccome l’Inter non è in questa situazione, non poteva correre il rischio di trovarsi tutti e due con una situazione più pesante dal punto di vista economico».