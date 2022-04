Longhi: «Bremer? Con lui si può fare la difesa a uno! Sorrido sugli arbitri»

Bremer è uno dei primi obiettivi di mercato dell’Inter e non solo. Bruno Longhi durante Microfono Aperto su Radio Sportiva ha solo parole di elogio per il difensore del Torino. Poi un commento sulle polemiche arbitrali che stanno riguardando la squadra di Inzaghi (vedi articolo).

IMPERFORABILE – Gleison Bremer si sta mettendo in mostra con il Torino tanto da suscitare l’interesse dell’Inter e tante altre squadre italiane e non. Bruno Longhi risponde a una domanda sul difensore brasiliano e su Igor della Fiorentina: «Igor è bravo, ma le garanzie che ti dà Bremer sono diverse, è addirittura mostruoso. Mi pare che con Bremer si possa fare la difesa a uno perché da lì non si passa. È veramente un grande giocatore». Longhi replica poi alla provocazione di un radioascoltatore: «Inchiesta sugli errori arbitrali a favore dell’Inter? Mi viene da sorridere. Gli arbitri oggi sono condizionati da un regolamento che è assurdo. Prendiamo il gol di Luca Pellegrini contro il Cagliari, la deviazione di Adrien Rabiot con il braccio assolutamente attaccato al corpo va annullato ma non perché lo dice l’arbitro ma perché lo dice il regolamento. Una volta queste stupidaggini non esistevano. Oggi purtroppo è difficile fare l’arbitro anche per colpa del VAR».