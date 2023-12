Longhi: «Bisseck sorpresa incredibile! A saperlo l’Inter faceva altro»

Bisseck sabato in Inter-Lecce ha segnato il suo primo gol in Serie A, coronando un momento molto positivo dal punto di vista anche delle prestazioni. Su di lui si è espresso Longhi, parlando al canale YouTube di Gian Luca Rossi.

CONVINCENTE – Bruno Longhi torna sulla partita di sabato col Lecce e su una delle principali sorprese della stagione: «L’Inter è abbastanza bella. L’ultima partita, quella contro il Lecce, ho visto nel primo tempo una squadra bellissima che combinava in velocità: ripartenze come il Bayern Monaco negli anni di Karl-Heinz Rummenigge. Poi il gol è arrivato su corner, dopo che Marko Arnautovic ne aveva sbagliati un paio. Il secondo tempo non mi è piaciuto, ha gestito ma poi è riuscita a trovare il gol del raddoppio. Doveva fare una partita tipo l’Udinese, poi però ha portato in causa il tutto. Yann Bisseck è una sorpresa incredibile: se l’Inter avesse saputo che Bisseck era questo probabilmente non sarebbe andata su Benjamin Pavard e avrebbe investito i soldi su una terza punta fortissima. Ci ha sorpresi, perché è entrato in campo con la personalità dei grandi campioni. Ci possiamo fidare? Sì, gioca con la personalità e l’autorità di un titolare dell’Inter».