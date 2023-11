Longhi: «Bisseck autorevole! Thuram sopra le aspettativa dell’Inter!»

In Salisburgo-Inter tutti gli occhi erano puntati su Bisseck, all’esordio da titolare con la maglia nerazzurra. Sul giovane difensore e sulla prestazione di Thuram si focalizza Bruno Longhi.

RISPOSTE POSITIVE – Salisburgo-Inter non porta solo la qualificazione agli ottavi di Champions League ma anche buone risposte dal campo a Simone Inzaghi. Bruno Longhi, ospite a “Microfono Aperto” di Radio Sportiva, lo sottolinea così: «La gara di Bisseck l’ho vista bene perché ha dimostrato nonostante non avesse mai giocato da titolare e fosse stato catapultato dal campionato danese alla Champions League, ha giocato con autorevolezza. E questo vuol dire che è un ragazzo che sa stare in campo e un giocatore sul quale Inzaghi può contare in caso di bisogno. Purtroppo ha pagato pegno, perché con Inzaghi quando becchi un cartellino giallo sai che la partita non la finisci. Per cui questo è stato il suo neo. Oramai funziona così all’Inter e tutti i giocatori devono stare attenti. I numeri di Thuram contano però conta anche quello che fa senza riuscire poi a dare un senso al suo lavoro. Non arriva al gol o all’assist magari, ma ieri ci sono state due giocate in cui ha portato a spasso quasi mezza difesa del Salisburgo. Questo vuol dire che ha fiato, potenza, corsa, tecnica. È un acquisto che è andato al di là delle più rosea previsioni degli stessi dirigenti dell’Inter».