Longhi: «Benfica-Inter, vittoria del collettivo. Dumfries forte!»

Dopo la grande impresa di Benfica-Inter è tempo di commenti e analisi riguardo a quanto fatto vedere dai nerazzurri in UEFA Champions League. Anche Bruno Longhi, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha fatto il punto sulla gara di ieri.

MODO DI GIOCARE – Bruno Longhi ha commentato in particolar modo la prestazione di Denzel Dumfries in Benfica-Inter, spiegando il suo modo di giocare: «Dumfries ha una forza devastante, ma è scarso tecnicamente. La sua insicurezza nell’uno contro uno lo costringe al retropassaggio. Se avesse più tecnica e dribbling cercherebbe la soluzione personale. Ieri abbiamo visto di più le sue caratteristiche: forza, elevazione e contrasto. Ma tecnicamente lascia alquanto a desiderare. Ecco perché evita spesso rischi con giocate che non sono nelle sue corde».

VITTORIA DEL COLLETTIVO – Longhi si è poi soffermato più in generale su Benfica-Inter e sulla vittoria dei nerazzurri: «È stata la vittoria del collettivo. Qualche singolo è stato un po’ al di sopra degli altri, ma il gruppo ha funzionato nel suo complesso. L’Inter è stata dominante contro una squadra che aveva sempre segnato nel 2023, che non aveva ancora mai perso in Champions League. Il Benfica sa palleggiare molto bene, ma i nerazzurri hanno fatto molto bene la fase difensiva e tutto il resto. Lautaro Martinez e Dzeko non hanno dato il 100%. Ci sono stati errori che potevano costare caro».