Longhi: «Bastoni insostituibile, giocatore multitasking! No Dimarco dal 1’»

L’Inter sabato andrà a sfidare il Napoli allo stadio “Maradona”, nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, senza Bastoni in difesa. Secondo Bruno Longhi, il difensore è insostituibile. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24

INSOSTITUIBILE – L’Inter sabato alle ore 18.00 scenderà in campo al “Maradona” per sfidare il Napoli di Luciano Spalletti. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, giocatore difficilmente sostituibile secondo Bruno Longhi: «Io rimango dubbioso sul sostituto di Bastoni semplicemente perché è un giocatore insostituibile, l’unico giocatore multitasking del nostro campionato. Non mi stupirei se Inzaghi spostasse Milan Skriniar a sinistra come in Coppa Italia, con Stefan de Vrij centrale e a destra uno tra Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio anche perché a livello di cifra tecnica mi pare che Dimarco sia al di sotto di altri giocatori. Quasi sempre è entrato nelle parti finali delle partite, quando l’Inter si trovava un po’ in difficoltà, per questo sono dubbioso sulla sua presenza dal 1′».