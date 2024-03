Longhi: «Acerbi e gli insulti razzisti? Vediamo cosa farà l’Inter»

Acerbi è stato accusato ieri, durante Inter-Napoli, di insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus. In attesa di capire se ci sarà un provvedimento disciplinare, Longhi rilancia con possibili azioni della società.

ATTESA PER LA REAZIONE – Al momento, né l’Inter né Francesco Acerbi si sono esposte sul tema dei presunti insulti razzisti. Bruno Longhi, intervenuto stamattina a Radio Sportiva, prova a riepilogare la questione: «Tecnicamente, per quanto riguarda l’eventuale punizione, ci si può e si deve basare su ciò che è avvenuto. Juan Jesus ha detto che Acerbi l’ha insultato e poi è scusato: ci dev’essere una prova. L’arbitro deve fidarsi di quello che ha detto Juan Jesus, per il referto. Poi, evidentemente, se è andato dall’arbitro a dire questa cosa è perché è rimasto colpito da quanto ha sentito. E qui entra in campo un’altra cosa, cioè il comportamento di Acerbi che non mi aspettavo. Insultare una persona perché di colore è un qualcosa che non mi aspettavo. A prescindere da quello che sarà preso a livello disciplinare, ma anche a come si muoverà l’Inter».