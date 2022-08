Longhi: «70 milioni per Skriniar fuori dai canoni di valutazione! Gosens…»

L’Inter ha evidenziato qualche problema durante il precampionato, compresa la forma ancora non eccelsa di Gosens. Secondo Bruno Longhi – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva -, almeno altri due nerazzurri possono coprire quel ruolo. Poi una considerazione sulla telenovela Skriniar

PERPLESSO – L’Inter deve ritrovare il miglior Robin Gosens, ma secondo Bruno Longhi ci sono già due nerazzurri pronti: «Nel caso di Gosens, visto che arriva da un infortunio, è chiaro che Dimarco e Darmian potrebbero fare lo stesso ruolo nel caso non stesse bene. Skriniar mi pare che sia una telenovela che va avanti a cicli, prima sembrava già ceduto, poi non interessa più al PSG, ora di nuovo. Rimane il fatto che l’Inter ha bisogno di sistemare certe faccende, io quando sento parlare di 70 milioni per Skriniar rimango perplesso. Che i tifosi siano affezionati per il suo attaccamento alla maglia va benissimo ma che ci sia un club disposto a spendere 70 milioni mi sembra fuori dai canoni di valutazione. Vediamo cosa succede, chiaro che l’Inter deve anche sostituire Ranocchia».