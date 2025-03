Longari spiega: «Inzaghi ha già vinto! Un trofeo già conquistato»

Gianluigi Longari ha parlato della stagione finora disputata dall’Inter di Simone Inzaghi, sottolineando come il tecnico nerazzurro meriti la riconferma anche per le prossime stagioni.

OTTIMO LAVORO – L’Inter di Simone Inzaghi è attualmente in corsa in tre competizioni nelle quali punta ad ottenere il massimo risultato, ossia la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League. Sul rendimento sin qui espresso dai nerazzurri si è pronunciato Gianluigi Longari dalle colonne di Sportitalia.it, con un accento posto sul valore del lavoro del tecnico piacentino in queste stagioni: «Merito delle scelte del trittico Marotta-Ausilio–Baccin, e della sintonia assoluta con quanto il tecnico Simone Inzaghi è in grado di tradurre sul campo. Da una parte è vero che i nerazzurri corrono il rischio di concludere la stagione con i famigerati “zeru tituli” di Mourinhana memoria, dall’altra è opportuno sottolineare con forza che il numero di trofei alzati tra maggio e giugno non dovrebbe modificare di una sola virgola l’operato di un tecnico che, per il solo fatto di mantenere la squadra in corsa per poter vincere ogni competizione alla quale prende parte, meriterebbe già ad oggi la riconferma».

Inzaghi, un unicum in Europa

IL RAGIONAMENTO – Longari ha poi proseguito sottolineando l’elemento in cui Inzaghi rappresenta l’eccezione in Europa: «Chapeau ad Inzaghi, dunque, vada come vada la stagione. Anche per la pervicacia con la quale ha professato le sue idee tattiche, risultando l’unico allenatore ad utilizzare la linea a 3 in difesa tra quelle ancora rimaste in gioco nella massima competizione continentale, e ad impreziosirla con dinamiche di gioco talmente moderne da renderla allo stesso tempo così imprevedibile ma anche riconoscibile. Un tesoro da tenersi stretti, per non doversene pentire in futuro. Il suo trofeo l’Inter lo ha già conquistato».