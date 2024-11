Longari: «Un paradosso in casa Inter. Si dubita di un fuoriclasse!»

Gianluigi Longari ha espresso il suo punto di vista sul capitano dell’Inter Lautaro Martinez, a suo giudizio bersaglio di critiche immeritate rispetto al suo reale rendimento in campo.

LA SITUAZIONE – Gianluigi Longari si è espresso in un editoriale a Sportitalia.it sulle parole negative che vengono spesso utilizzate per riferirsi all’inizio di stagione di Lautaro Martinez con l’Inter. A suo giudizio, l’argentino, che è stato il protagonista delle ultime uscite della sua Nazionale, non merita queste considerazioni gratuite sul suo conto: «Il vero paradosso nerazzurro è quello di chi, tra i sostenitori dei Campioni d’Italia, riesce a mettere in discussione Lautaro Martinez. Se il campionato italiano può annoverare una ristretta cerchia di fuoriclasse di livello assoluto, uno è certamente il capitano dell’Inter. Graduatorie del Pallone d’Oro a parte, l’argentino è stato in grado di dimostrare con i fatti la sua capacità di avere unito la crescita dal punto di vista del rendimento sul campo, a quella mentale propria di un leader ‘vecchio stampo’ all’interno dello spogliatoio».

Longari si espone sul valore di Lautaro Martinez per l’Inter

UNA CONVINZIONE – Longari ha poi proseguito concludendo il suo punto di vista sull’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter. Questo il suo commento: «Chi parla di scarso attaccamento, o di discorsi assimilabili a questo, semplicemente si esprime come se l’unità di misura attraverso cui snocciolare valutazioni sia esclusivamente quella statistica. Nulla di più lontano dalla realtà. Lautaro Martinez è un fuoriclasse, e non ci sono dubbi che tornerà a dimostrarlo con continuità anche sul campo oltre che fuori».