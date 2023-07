Longari: «Lukaku, nervosismo Chelsea! Inter scottata un’estate fa»

Longari illustra la vicenda Lukaku tra l’Inter e il Chelsea. Il fattore tempo è determinante e i nerazzurri sono memori di quanto successo un anno fa

DISTANZA − Longari a Sportitalia.com racconta l’affaire Lukaku tra Inter e Chelsea: «I Blues hanno accolto con nervosismo l’ultima offerta dell’Inter, ancora lontana dalla richiesta necessaria per non iscrivere a bilancio una sanguinosa minusvalenza. Dall’altra parte hanno anche memorizzato l’atteggiamento di sostanziale chiusura palesato da Big Rom verso altre destinazioni, almeno sino a questo momento. La sensazione è che per i milanesi sarà necessario un concreto sforzo economico in più per mettere fine alla trattativa prima che si possa tramutare in una telenovela dall’esito imponderabile: già un’estate fa i nerazzurri restarono scottati da una situazione pressoché analoga».