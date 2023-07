Longari: «Inter, mancano i soldi ma non le idee e la fantasia»

L’Inter sta operando bene sul mercato. Non solo uscite, ma anche entrate importanti per Simone Inzaghi. Gianluigi Longari scrive a proposito dei nerazzurri per l’editoriale di Sportitalia.com.

MERCATO – Longari così: «Sul fronte Inter, mancano i soldi ma non le idee e la fantasia. Non si spiega altrimenti la sessione di mercato che Ausilio e Marotta stanno producendo, finanziandola non con i risultati sul campo che pure avrebbero giustificato un minimo di investimento, ma con i colpi azzeccati dodici mesi fa. Onana arrivato a zero si è dimostrato uno dei migliori portieri dell’ultima Champions League e produrrà una plusvalenza di quasi 60 milioni di euro. Cifra che unita ai “pagherò” ai quali la dirigenza dovrà porre rimedio con ulteriori operazioni “illuminate”, finanzierà in primis il ritorno di Lukaku e chissà che altro. Per inciso, l’idea Samardzic resta viva nonostante il colpo Frattesi, e qualcosa significherà. Certo, il fatto che spesso e volentieri dopo un solo anno di permanenza, i nerazzurri si trovino costretti (Hakimi docet) a rinunciare ad un giocatore che si afferma ai massimi livelli, la dice lunga sulla rincorsa costante alla sopravvivenza cui l’attuale proprietà condanna il proprio progetto sportivo. L’idea Trubin parte da lontano. Incontra sostanziale gradimento per caratteristiche ed età del diretto interessato. Una chiamata quasi naturale che l’Inter non ha intenzione di lasciarsi sfuggire, a patto che le pretese economiche dello Shakhtar minacciate dal suo direttore sportivo non rendano l’incastro impraticabile».