Longari: «Inter, il collettivo ha dato segnali confortanti. In costruzione»

Gianluigi Longari ha indicato la sua visione in merito allo stato dell’Inter alla sosta per le Nazionali, sottolineando i progressi della squadra nerazzurra nelle ultime settimane.

UN MIGLIORAMENTO – Gianluigi Longari ha pubblicato un editoriale su Sportitalia.it sull’attuale stato di forma dell’Inter, invitando ad assumere uno sguardo più ampio sull’inizio di stagione dei nerazzurri. Dal suo punto di vista, infatti, occorre distinguere tra l’andamento dell’annata di alcuni singoli “eccellenti” e quello della squadra vista nel suo complesso: «Se alcuni dei singoli, Lautaro Martinez in primis, non sono ancora riusciti a ricalcare i livelli di rendimento della passata stagione, il collettivo ha dato dei segnali confortanti accumulando cinque vittorie e due pareggi tra campionato e Champions nel ciclo di partite prese in esame».

Longari sulle “ambizioni intatte” dell’Inter di Inzaghi

SCENARIO FUTURO – Longari si è successivamente espresso sulle velleità dell’Inter per il resto della stagione, mostrandosi convinto del fatto che nulla sia cambiato rispetto alla situazione di inizio stagione. Queste le sue parole: «L’assembramento nelle prime posizioni della Serie A lascia sostanzialmente intatte le speranze di poter riguadagnare la vetta della classifica quando le ostilità riprenderanno, con in parallelo un rendimento da top club nella massima manifestazione continentale che in casa Inter si spera possa arrivare a garantire la qualificazione diretta al prossimo turno senza il passaggio per i playoff».