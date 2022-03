Lombardo: «Vice Brozovic? Non c’è. Qui vedo l’unico difetto di Inzaghi»

Marco Lombardo, ospite negli studi di Sportitalia, ritiene che all’Inter manchi un giocatore che possa sostituire Brozovic. A tal proposito, ecco una critica nei confronti di Inzaghi

DIFETTO − Lombardo sul problema vice Brozovic: «La coperta di sapeva che era corta li. Un giocatore come Marcelo Brozovic è difficilmente rimpiazzabile. Penso che Hakan Calhanoglu sia la soluzione migliore. Però ciò dimostra un difetto di Simone Inzaghi, ossia il fatto di essere uno dei pochi allenatori che difficilmente cambiano. Quando hai un giocatore insostituibile, sarebbe giusto cambiare anche sistema di gioco. Ciò non lo ha fatto mai ed è questo un problema. Il risultato non può essere lo stesso né con Barella, Vecino o Vidal».

QUESTIONE DI CALENDARIO − Lombardo sugli impegni delle due milanesi: «L’anno scorso il Napoli perse la Champions League all’ultimo col Verona che non aveva niente da giocarsi. E’ vero che il Milan può fare nove punti in tre partite, ma già domani vedo una trappola a Cagliari. Le squadre che lottano per non retrocedere vivono di momenti. Poi se è vero che se l’Inter non vince allora il discorso è diverso e rischia grosso. L’Inter inoltre deve andare a vincere in casa della Juventus».