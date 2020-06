Lombardo si sbilancia: “Tonali? Penso che all’Inter lo vedrò molto bene”

Condividi questo articolo

Tonali è un obiettivo dell’Inter, e c’è chi dice che alla fine sarà nerazzurro. Marco Lombardo, giornalista del quotidiano “Il Giornale”, ospite di “Sportitalia Mercato” si sbilancia sul futuro del centrocampista classe 2000, inseguito anche dalla Juventus.

CAMBIAMENTI – Prima di parlare di mercato Marco Lombardo si sofferma sulle difficoltà della ripresa: «Ci sono varie considerazioni da fare. La prima è che non è mai successo che un giocatore qualsiasi, non Lautaro Martinez ma tutti, stesse fermo tre mesi senza giocare a pallone. È una variabile che non sappiamo valutare, nel senso che abbiamo visto le tre partite di Coppa Italia e se dovessimo dare un giudizio la squadra che ha giocato meglio è stata l’Inter. Sì, certo, ci sono stati dei proiblemi, ma ci aspettavamo per esempio che Romelu Lukaku facesse fatica: lo aveva fatto a inizio stagione, figuriamoci dopo tre mesi di stop. Aspetterei a dare giudizi affrettati, non sappiamo cosa succede dopo tre mesi di stop. Sandro Tonali? Secondo me c’è un qualcosa di fondo che fa deviare i giudizi. Tonali è stato abbinato subito ad Andrea Pirlo, per come giocava, però è un po’ diverso. Non è Pirlo, è un altro tipo di giocatore: nel centrocampo dell’Inter ce lo vedo molto bene e penso che lo vedrò molto bene».