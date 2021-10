Lombardo: «Sorpresa se Suning resta all’Inter a lungo! Sanchez? Pazienza»

Marco Lombardo, del quotidiano Il Giornale, ha parlato a Sportitalia della gestione dell’Inter da parte di Suning. Secondo il giornalista è difficile che la proprietà cinese rimanga a lungo, dopo quanto successo negli ultimi mesi. Su Sanchez pochi rimpianti in caso di addio.

CAMBIO A BREVE – Marco Lombardo prevede una cessione dell’Inter in tempi non lunghi: «Sarebbe sorprendente che Zhang e Suning restassero a lungo, a questo punto. Comunque i problemi che hanno in patria col Governo solo tali che non possono reinvestire. La società è gestita brillantemente da Giuseppe Marotta in questo momento, ma è chiaro che se si vuole fare un passo in avanti la famiglia Zhang non può più consentirlo, non potendo spendere. Si va a bilancio zero, con le cessioni, ma se non cambiano le cose non puoi arrivare a grandi traguardi: lo si vede in campo. Arturo Vidal, se continua a giocare così, lo terrei fino alla fine dell’anno. Alexis Sanchez se va via ce ne faremo una ragione: gioca una partita sì e tre no. Pazienza, però qualche gol in più ci voleva».