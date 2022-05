Lombardo: «Scudetto Inter? Difficile, il Milan se lo dovrebbe buttare via»

Marco Lombardo, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha parlato della lotta Scudetto. Per il giornalista, discorso quasi chiuso con Inter a inseguire e Milan che si dovrebbe suicidare

LOTTA SEGNATA − Secondo Lombardo, il discorso Scudetto è ormai quasi deciso: «Quando l’Inter ha perso la partita a Bologna avevamo detto che l’Inter avrebbe perso qualche certezza. C’è entusiasmo dopo la Coppa Italia ma il Cagliari si lotta la salvezza. Non è semplice e poi deve sperare che il Milan faccia tre punti in due partite e l’Inter le deve vincere tutte. Francamente, se dobbiamo fare un calcolo di probabilità il Milan lo deve accartocciare via e buttarlo».