Lombardo: «Retegui? L’Inter ha altro! Ancora presto per capire»

Retegui è il nome della settimana in Italia, vista la sua prima convocazione in Nazionale e il gol nella partita persa giovedì contro l’Inghilterra. Discorso che si è – inevitabilmente – spostato anche sul mercato: il giornalista Lombardo, a Sportitalia, non mette l’Inter in pole position come fatto da altri.

IL NOME NUOVO – Marco Lombardo ironizza: «Su Mateo Retegui siamo tutti diventati parenti. Nel senso: fino a una settimana fa non lo seguiva nessuno, adesso siamo tutti parenti di Retegui. Credo sia presto per capire che tipo di giocatore sia, ha fatto un bel gol e bene ma mi chiedo dopo aver visto il primo tempo se non ci sia un giocatore simile. Andrea Pinamonti ha avuto tante chances, però è presto: appena arrivato Retegui è stato buttato in campo. Magari scopriremo che il Boca Juniors, che l’ha mandato in prestito per tre anni, ha sbagliato: mi sembra che il Tigre lo riscatterà. Evidentemente l’Inter ha altro».