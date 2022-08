Lombardo: «Perché l’Inter è sempre nel mirino dell’UEFA? Unica punita»

Lombardo attacca l’UEFA, che continua a prendersela con l’Inter e a infliggere sanzioni mentre altri club hanno potuto fare quello che volevano. Il giornalista, intervenuto a Sportitalia, vede nuove difficoltà per i nerazzurri da questo punto di vista.

ANCORA GUAI – Marco Lombardo, del quotidiano Il Giornale, è sicuro che su Milan Skriniar si arriverà a rinnovo: «Una partita molto difficile, però aver fatto tutto questo sforzo per perderlo a zero mi sembra assurdo. Dovrai rinnovargli il contratto. Poi l’Inter è fra le squadre più nel mirino dell’UEFA, sta trattando per evitare il blocco del mercato. Anche se devo capire perché, negli anni di questo fair play finanziario, l’Inter è sempre e solo quella che viene punita. Detto questo c’è qualche problemino per far quadrare i conti, se non accadrà nulla di particolare da qui ai prossimi mesi sarà un po’ complicato. Il lavoro che l’Inter ha fatto per aumentare i ricavi è notevole, con tante cose fatte dalla società, il problema fondamentale è il costo. Questo sistema globale del calcio ormai premia solo chi ha tanti soldi, mentre quelli in difficoltà lo restano sempre».