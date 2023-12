Lombardo: «Il Napoli non può permettersi un’altra mazzata dopo l’Inter»

È iniziato da pochi minuti venerdì 8 dicembre e questo significa che è il giorno di Juventus-Napoli, il big match che aprirà alle 20.45 la quindicesima giornata di Serie A. Per Lombardo, ospite a Sportitalia Mercato stasera, i partenopei non possono più sbagliare dopo lo 0-3 dall’Inter.

AIUTO DAL RIVALE? – L’Inter si augura dall’ex Walter Mazzarri, battuto domenica scorsa, una mano nella partita di oggi a Torino. E il giornalista Marco Lombardo dà una motivazione in più: «Per chi conta maggiormente Juventus-Napoli? Direi per il Napoli, vista la distanza da cui si trova. Prendere un’altra mazzata, dopo la sconfitta con l’Inter, sarebbe forse decisivo dovendo rimontare così tanti punti. Massimiliano Allegri guarda sempre i primi quattro posti e per lui lo scudetto non è possibile, ma in realtà per il Napoli sarebbe difficile rimontare tanti punti e tante squadre».