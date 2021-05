Lombardo: «Juventus-Inter? Errori arbitrali clamorosi! Condizionano»

Marco Lombardo torna su Juventus-Inter di sabato scorso, trovando nell’arbitro Calvarese l’inevitabile protagonista in negativo. Il giornalista del quotidiano “Il Giornale”, ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, parla anche dell’arrivo di Oaktree.

COSA CAMBIA? – Marco Lombardo valuta il finanziamento di Oaktree: «Sono arrivati i soldi per pagare gli stipendi e iscrivere la squadra al campionato, poi però c’è un futuro. C’è un comunicato e dice che, dopo la due diligence, si è fatto questo accordino. Forse Éder ha ragione…»

DERBY D’ITALIA CONDIZIONATO – Lombardo dà poi un giudizio della corsa Champions League, vedendo gli arbitri come protagonisti aggiuntivi: «Gli errori arbitrali della partita fra Juventus e Inter hanno un qualcosa di clamoroso. Ha avuto fortuna l’arbitro (Gianpaolo Calvarese, ndr), perché non era influente per l’Inter, altrimenti ne staremmo parlando ancora. Questo e l’errore contro l’Atalanta (il rigore negato mercoledì sullo 0-0, ndr) possono condizionare».