Lombardo: «Inzaghi, servirebbe schierare Asllani! Dumfries un altro giocatore!»

Lombardo parla della sfida che l’Inter dovrà affrontare domenica contro il Lecce, soprattutto in riferimento ai cambi di Inzaghi (vedi probabili scelte). Su questo si pronuncia il giornalista, pensando al poco utilizzo di Asllani, alla regressione del gioco di Dumfries e non solo. Di seguito quanto emerso dalla trasmissione “Aspettando il weekend” di Sportitalia.

SCELTE – Marco Lombardo avanza alcune considerazioni sui cambi di Simone Inzaghi, anche in vista della prossima sfida dell’Inter. Intervenuto nello studio di Sportitalia, nel corso della trasmissione “Aspettando il weekend”, il giornalista dichiara: «Il Milan ha una partita più difficile di quella dell’Inter. I nerazzurri devono vincere e giocano contro una squadra che in trasferta fa anche meglio che in casa. Quindi non dico che sia una partita difficile ma fastidiosa sì. Bisogna vedere Simone Inzaghi cosa sceglierà di mettere in campo. A proposito di allenatori che non cambiano mai, lui dice di fare tanto turnover è vero ma fa fatica. Ci sono dei giocatori scomparsi tipo Kristjan Asllani, che ogni tanto bisognerebbe buttare dentro. Marcelo Brozovic, pur facendo vedere la sua qualità, non ha ancora il ritmo partita. Inzaghi fa giocare sempre Hakan Calhanoglu e ogni tanto è normale che anche lui abbia qualche difficoltà. Ma il vero problema dell’Inter sono gli esterni. Se manca Federico Dimarco gioca Robin Gosens e non è la stessa cosa. Se manca Matteo Darmian gioca Denzel Dumfries che, da quando è tornato dal Mondiale, sembra un altro giocatore in negativo. Nelle statistiche quella dei nerazzurri è una delle peggiori squadre a saltare l’uomo. Paradossalmente, in questo momento l’Inter fa più fatica in campionato, perché oltre al posto per la Champions League non ha l’obiettivo scudetto, che in Europa, in cui ha più sprint perché lì ha degli obiettivi concreti».