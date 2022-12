Lombardo: «Inter, sprecata una quota bonus! Skriniar? Una convinzione»

L’Inter è alle prese con il caso Skriniar che ha un’offerta di rinnovo ma non ha ancora accettato (vedi articolo). Secondo Marco Lombardo, intervenuto a Sportitalia, lo slovacco in qualsiasi caso manterrà la sua professionalità. Poi un commento sull’enorme distanza dal Napoli

PROFESSIONALE – L’Inter ha un enorme punto di domanda chiamato Milan Skriniar. Secondo il giornalista Marco Lombardo, lo slovacco sarà sempre professionale: «Il punto di domanda l’Inter se lo sta tirando dietro da un po’, ma credo nella professionalità di Skriniar e non ho dubbi che anche se dovesse andare via a giugno farà una seconda parte di stagione all’altezza. L’Inter ha sprecato la quota bonus per poter vincere il campionato con qualche sconfitta, quindi se dovesse perdere con il Napoli lo scudetto sarebbe andato». Lombardo esalta poi le prestazioni di Samuele Mulattieri con la maglia del Frosinone: «Siccome siamo alla ricerca disperata di attaccanti per la Nazionale, affidiamoci a giocatori come Mulattieri. Invece che guardare al campionato belga guardiamo alla Serie B».