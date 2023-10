Lombardo su Inter-Roma: «Lukaku, fischietti no e ululati sì? Strano!»

Lombardo esprime il suo disappunto sul divieto di fare entrare a San Siro, in occasione di Inter-Roma, i 30.000 fischietti previsti dalla Curva Nord per la contestazione a Lukaku.

DIVIETO – Marco Lombardo esprime alcune considerazioni legate a Inter-Roma e a Romelu Lukaku nel corso della trasmissione di Sportitalia: «Il fatto che i fischietti possano dare fastidio all’arbitro ci può stare. Però è un po’ una situazione grottesca. Lo è anche il fatto che lo ha vietato il Questore ma la notizia l’hanno data quelli della Curva Nord. Quindi, fischietti no e ululati sì? Se metti tante persone in uno stadio contro un giocatore, se non fischiano magari fanno altro? Spero di no ovviamente. Mi auguro che vada tutto bene e che la gente esprima il suo dissenso nei confronti di Lukaku, come ha ragione fare. Però purtroppo la gestione di queste cose non è sempre lineare. Lukaku ha tradito tre volte, neanche due. Lo ha fatto anche a Chelsea, quando baciò la maglia dicendo che tifava sin da bambino. Poi dopo qualche mese disse di aver sbagliato perché pensava solo all’Inter. Adesso dice di avere delle cose da dire. Ma le uniche cose che ho sentito da Lukaku sono state dopo la finale di Champions League. Lui ha tirato fuori la questione di non aver giocato da titolare. Però dopo aveva fatto delle dichiarazioni dicendo che l’unica opzione era tornare all’Inter. Intanto in quel momento il suo procuratore stava trattando con altre squadre. Sono queste le cose che hanno fatto imbestialire i tifosi ma anche la società Inter e i compagni. Io sono felice per Lukaku che sta facendo bene a Roma però in certi casi un po’ di silenzio sarebbe opportuno. Invece di dire che è sempre colpa degli altri. Hai fatto una scelta, te ne prendi le responsabilità».