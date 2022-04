Lombardo: «Inter, il punto a Bologna poteva servire! Calendario non facile»

Marco Lombardo, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato sulla sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna. Punto che potrebbe risultare decisivo ai fini della lotta col Milan

PUNTO DECISIVO − Secondo Lombardo, la sconfitta dell’Inter potrebbe essere fatale: «Nel ventennale del 5 maggio ciò che può capitare è che Inter e Milan finiscano a pari punti. Il fatto di non aver pareggiato a Bologna potrebbe aver cambiato l’equilibrio del campionato. Perché se avesse pareggiato e non perso, c’era questo punticino molto importante. L’Inter va Udine contro un Udinese che sta molto bene. Poi incontrerà Cagliari, Sampdoria e l’Empoli che se la gioca sempre. Non è vero che l’Inter ha un calendario più facile. Certamente il Milan ha l’Atalanta che si sta giocando l’Europa e il Verona. Chiaro che al momento è favorito il Milan proprio per quel punto lì».

INZAGHI − Lombardo non ha dubbi sul tecnico nerazzurro: «Inzaghi è il primo anno che ha una squadra da Scudetto. Ha commesso degli errori, impara e imparerà. Vogliamo buttarlo a mare per degli errori? No. Non facendo giocare spesso Radu è stato un errore ma imparerà. Ad inizio anno l’Inter di Inzaghi la mettevamo terza o quarta in classifica».