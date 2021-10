Lombardo: «Inter in mezzo più forte della Juventus. Gol subiti? Non solo difesa»

Ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista Marco Lombardo ha parlato a lungo di Inter-Juventus. Queste le sue indicazioni in vista del derby d’Italia.

PERICOLO KO – Marco Lombardo vede differenze fra Inter e Juventus: «Due squadre al contrario. Da una parte si segna poco ma si vince comunque con una difesa granitica, dall’altra si segna tanto ma se ne prendono altrettante. Due squadre alla ricerca del loro equilibrio, che arriverà secondo me in un caso e nell’altro. Se ricordiamo l’andamento dell’Inter dell’anno scorso il primo periodo fu con le difese allegre: non funziona tanto la difesa ma funziona l’attacco, non si può dire che le partite siano noiose. Ma se la Juventus va in vantaggio è difficile che venga ripresa. Sarà divertente la partita in questo contrasto».

DECISIVA – Lombardo prosegue: «Chi rischia di più? Sarà banale dirlo ma chi perde. Entrambe hanno bisogno di fare punti, è chiaro che se la Juventus che è dietro dovesse perdere sarebbe un distacco importante. Ma non si può pensare che il Napoli le vinca tutte: tempo per recuperare c’è, per entrambe l’importante è non perdere anche se il pareggio non serve a nessuna. La sconfitta potrebbe avere, per l’una o per l’altra, qualche contraccolpo psicologico. Sicuramente il centrocampo dell’Inter in questo momento è più forte, però c’è qualcosa da sistemare. L’Inter prende un po’ troppi gol, ma non è solo colpa della difesa: evidentemente c’è qualcosa in quella zona del campo che non funziona. Molto spesso si è visto che le avversarie partono in contropiede e hanno una zona di campo abbastanza vasta».