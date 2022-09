Lombardo: «Inter in crescita, rischio Udinese. Skriniar? Punto di domanda»

Lombardo attende prima di dare l’Inter per rilanciata definitivamente, visto che la partita con l’Udinese non è certo una delle più facili. Il giornalista, nella diretta di Aspettando il weekend su Sportitalia, mette in dubbio la permanenza di Skriniar.

OCCHIO ALL’AVVERSARIO – Marco Lombardo non sottovaluta il prossimo impegno dell’Inter: «L’Udinese sta giocando bene, per cui i rischi ci sono. Ha dei giocatori di valore, come Destiny Udogie, e a me piace molto Beto in attacco: non segna tantissimo, però è uno che si sente molto là davanti. C’è Gerard Deulofeu che sta giocando molto bene, ci sono diversi giocatori e un modo di giocare che può dare fastidio all’Inter. In Repubblica Ceca ha fatto quello che doveva fare, forse anche qualcosa in più: quando sei in vantaggio di un uomo non ti devi accontentare dello 0-2, perché poi magari arrivi alla fine e i gol contano. È una squadra in convalescenza, sta migliorando: il gol di Marcelo Brozovic al Torino ha ridato fiducia ma non risolto tutti i problemi. E non li risolverà presto, perché i giocatori che per esempio dovevano sopperire alla partenza di Ivan Perisic non lo stanno facendo. Soprattutto Robin Gosens, che è un po’ imballato e sembra abbia sempre l’elastico che lo blocca dietro: corre in maniera strana. Non sarà una cosa probabilmente facile, bisognerà vedere cosa succederà dopo i Mondiali e nel mercato di gennaio. Perché il punto di domanda su Milan Skriniar rimane».