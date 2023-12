Lombardo: «Inter, l’anno scorso strada facilitata dai sorteggi. Adesso…»

Marco Lombardo tocca vari argomenti legati all’Inter. Dalla condizione fisica precaria di Arnautovic alle scelte di Inzaghi, passando per l’importanza della seconda stella e il cammino in Champions League, passato e futuro.

INTERROGATIVO – Marco Lombardo dice la sua sull’Inter nel corso della trasmissione di Sportitalia: «Il problema fondamentale, al di là di Sanchez dal quale non potevamo aspettarci niente di più e niente di meno, è Arnautovic e i suoi infortuni. Un giocatore come lui ha bisogno di tempo per rientrare in forma, poi deve ricominciare da capo, come se avesse appena finito la preparazione estiva. L’Inter aspetta e spera che non ci siano più infortuni e che Arnautovic possa essere più decisivo come ricambio più avanti. Questo è il grande punto interrogativo dell’Inter. L’altro giorno ci sono state grandi critiche a Inzaghi perché ha fatto turnover. Ma non possono giocare sempre gli stessi. Se fai giocare Lautaro Martinez e Thuram tutte le partite prima o poi uno dei due si rompe. Bisogna tenere conto anche di questo. Poi l’obiettivo scudetto dell’Inter è concreto e dichiarato. Zhang ci tiene molto perché comunque andrà la sua situazione societaria verrebbe ricordato come il Presidente della seconda stella».

EUROPA – Marco Lombardo termina il suo intervento esprimendo il proprio parere anche sulla Champions League dell’Inter: «Se proprio deve fare una scelta fra campionato e Champions League è chiaro che l’Inter scelga il campionato. L’anno scorso è andata in finale e ha fatto un finale di stagione in Europa fantastico. Non dico sia stata favorita, ma è anche vero che ha avuto una strada un po’ più facilitata dai sorteggi. Quest’anno se già agli ottavi ti becchi una fra Real Madrid o Manchester City, non è che sia facile. Non dico che non possa passare il turno, ma non sarà facile».