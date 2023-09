Lombardo: «Critici con Inzaghi, ma è cresciuto. Ora carismatico»

Oggi è stata la giornata del rinnovo fino al 2025 di Simone Inzaghi. L’allenatore sta crescendo di settimana in settimana, Marco Lombardo ne parla su Sportitalia.

MERITI – Marco Lombardo non si limita sulla scelta: «Siamo stati critici con Inzaghi per un periodo, ma devo dire che mi sta colpendo quest’anno. Si è trasformato come allenatore, non è più solo amico dei giocatori ma ha acquisito uno status, un carisma e la sicurezza. L’inizio del campionato dell’Inter è impressionante. Da quando c’è Inzaghi l’Inter gioca bene, ma farlo con questa autorevolezza è disarmante. Con la Fiorentina 4 tocchi e sono arrivati in porta. Questa consapevolezza dovrà essere riesumata quando correranno di meno e potrebbero andare in difficoltà».

MERCATO – Il giornalista ha poi detto: «I cambi quest’anno sono forti. Inzaghi ha voluto partire con forza, integrare i nuovi lo farà con calma. Thuram non è un giocatorino, è forte, lo sta dimostrando, segna meno ma è intelligente e ha una capacità di gestire la palla e fare assist incredibile. Non fa 20 gol, ma ne fa 10′ e ne fa fare altri. Inzaghi ha ricevuto un grande acquisto, può avere diverse varianti d’ora in avanti. Secondo me troverà anche qualche soluzione nelle partite difficili, dove la squadra non gira»