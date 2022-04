Lombardo: «Calo Inter evidente ma assurdo mettere in dubbio Inzaghi»

Marco Lombardo, ospite negli studi di Sportitalia, ha analizzato il percorso di Inzaghi all’Inter. Secondo il giornalista, le colpe del tecnico ci sono state ma sbagliato metterne in dubbio il futuro

BILANCIO INZAGHI − L’analisi di Lombardo sul tecnico dell’Inter: «Vice Brozovic? Se non ce l’hai il sostituto inutile che lo cerchi. Allora cambi, abbiamo elogiato Simone Inzaghi per il calcio mostrato. Dopodiché a gennaio ha avuto un calo evidente, cosa sulla quale deve lavorare ma anche meditare. Assurdo però pensare di mettere in dubbio il lavoro di Inzaghi per il semplice motivo che nel nostro calcio siamo soggetti a fare un cambio repentino appena le cose non vanno bene. Devi lasciare ad Inzaghi almeno due anni».