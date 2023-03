Lombardo: «Calendario Inter complicato. Inzaghi, non gli stessi»

Marco Lombardo ha toccato vari temi su Sportitalia, parlando anche dell’Inter e dei prossimi impegni, sia in campionato che in Champions League.

TEST – Marco Lombardo ritiene questo periodo un test per Simone Inzaghi: «Sarà molto complicato il calendario dell’Inter, anche le partite che sembrano facili non lo sono. Qualcuno ha preso sottogamba il Benfica, i portoghesi hanno perso una sola volta in stagione. Sono incontri che dal punto di vista fisico e mentale consumeranno molti giocatori, poi c’è il Monza che gioca molto bene. Ci sarà anche Inter-Lazio, Inzaghi deve far capire ai suoi dirigenti se è davvero capace di gestire i giocatori in queste sequenze di partite. Se continuerà ad utilizzare gli stessi sarà un problema. Dice che Brozovic sta bene, ma quello prima della sosta non mi sembra fosse quello che conosciamo. Barella non è quello che conosciamo, Lukaku ha fatto tanti gol in nazionale ma la situazione non cambia nel giro di due giorni. Ci sono punti da domanda da risolvere, la partita contro la Fiorentina deve sbloccare il caso ed è alla portata dell’Inter».